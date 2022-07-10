Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение ISW, специалисты Института изучения войны (ІSW) предполагают, что власти государства-оккупанта Российской Федерации намерены аннексировать Харьковскую область, а не только Донбасс и южную часть Украинского государства.

Оккупационные «власти» Харьковской области, которые поддерживаются Российской Федерацией, заявили, что регион является «неотъемлемой частью земли Российской Федерации», отмечая то, что Кремль, по всей вероятности, намерен аннексировать частично или полностью Харьковскую область.

Согласно имеющимся данным, захзватчики в Харьковской области представили новое знамя для оккупационного режима с изображением двуглавого императорского орла России и символов из харьковского герба XVIII ст.

Аналитики также отмечают:

«Применение правительством захватчиков образов и риторики имперской РФ говорят о том, что будет аннексия. Это доказывает ранее сделанную оценку ISW относительно того, что у Кремля имеются более широкие цели по территориям, нежели захват Луганской и Донецкой областей, или даже удержание юга Украины».

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал об атаках России районов города.