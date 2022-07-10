Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение советника главы Херсонской областной военной администрации Сергея Хланя в социальной сети «Фейсбук», взрыв произошел на улице Пестеля, где находится военная часть оккупантов.

Отмечается, что попадение было не одно. Первое произошло приблизительно в пять часов утра. В результате чего начался сильный пожар. Причем возгорание захватчики так и не успели потушить до момента второго «прилета», который произошел около десяти часов. По словам Халаня, это ювелирное попадание.

Дословно из сообщения, обнародованного советником главы Херсонской ОВА:

«Свидетели информируют, что под завалами слышны крики оккупантов. Когда гражданские пытаются подойти поближе к шестой гимназии и узнать что-то, захватчики тут же начинают стрелять в воздух. Вероятно, у них откровенная паника уже начинается».

Кроме того, данные о взрыве на месте базирования оккупационных сил распространил также и Сергей Братчук, спикер военно-гражданской администрации Одесской области. Он подчеркнул, что попадание по военнослужащим из Росгвардии информацию подтвердили даже пропагандисты Кремля. В частности, последние весьма недовольны результатами работы ПВО России.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВС ВСУ опубликовали видео с первой линии обороны на Донбассе.