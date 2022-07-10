Как информирует «НБН», согласно словам Арестовича, которые он озвучил во время онлайн-разговора с российским правозащитником Марком Фейгином, война на территории Украины должна завершиться на протяжении 2,5 лет. Активные же боевые действия, по его мнению, закончатся еще раньше.

Дословно из заявления Арестовича:

«За 2,5 года войны мы с этой проблемой разберемся. Я думаю, что с активными боевыми действиями вопрос решиться еще быстрее. Повторю в очередной раз важное мнение – Россия потеряла способность достигать на территории Украины хоть какие-то цели. Потеряв такие возможности, оккупанты сосредоточили пятьдесят процентов от всей своей группировки. Так же это занимает у них множество времени и больших затрат с потерями. А в это время нам поступает вооружение от Запада и мы создаем резервы».

Советник руководителя Офиса президента Украины добавил, что армия Российской Федерации на отдельных участках фронта уже не имеет сил, а также ресурсов для борьбы.

Напоследок Алексей Арестович заявил:

«Нюанс такой, что ранее Россия могла бороться на определенных направлениях. У них было достаточно сил и ресурсов для этого. В настоящее время же им необходимо сосредоточить свои войска, снимая силы с других участков фронта. Эта война является для них весьма плохой и бесперспективной».

Ранее Алексей Арестович прокомментировал ситуацию с запретом на передвижение для военнообязанных.