Как информирует «НБН», об этом пишут телеграм-каналы, в частности «Реальный Киев».

Согласно обнародованному сообщению, администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена дала обещание предоставить Вооруженным силам Украины два комплекса NASAMS. Целью таких действий является усиление системы противовоздушной обороны Украины.

Примечательно, что именно NASAMS применяется американскими вооруженными силами для защиты Белого дома. В это же время известно, что данное вооружение никогда еще не применялось в боевых условиях.

Ресурс пишет, что решение предоставить Украине данные системы ПВО говорит о том, что в Вашингтоне опасаются возобновления со стороны Российской Федерации ракетных ударов по столице Украинского государства.

Оккупационные силы могут прибегнуть к ракетным ударам. Цель – физическое устранение представителей украинской власти. Так как Россия уже не один раз грозилась, что осуществит ракетные удары по центрам принятия решений.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские реактивные системы HIMARS зачищают врага гораздо лучше, нежели испытанные временем, классические артиллерийские системы 152-мм калибра.