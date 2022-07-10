Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Андрея Цаплиенко в Телеграм, действия российских захватчиков могут свидетельствовать о подготовке к наступательным действиям.

В своем сообщении военкор отметил:

«Эта колонна российских танков была снята в оккупированной Кадиевке. Танк номер два в этой колонне, под «грилем» от удара «Джавелинов», видели за день до того в поселке Петрово-Красносельское возле оккупированного Хрустального. Оккупанты двигают технику к линии столкновения группами по несколько машин, избегая перегонять танки большими колоннами, но таких групп настолько много, что это может свидетельствовать о подготовке к наступательным действиям».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что войска РФ выводят военную технику из Мариуполя в направлении Бердянска.