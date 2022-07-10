В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на сообщение главы областной военной администрации Луганска Сергея Гайдая, речь идет об убийстве российскими войсками 56 пожилых людей. Трагедия произошла в Кременной. Более того, это ужасное преступление захватчики осуществили при помощи выстрелов из танка.

Дословно из сообщения Гайдая:

«Россияне расстреляли из танка 56 пожилых людей в Кременной. Теперь они пытаются скрыть правду».

Согласно его словам, на днях, через четыре месяца после трагедии, вина за которую полностью лежит на рашистах, в Луганске устроили демонстративное захоронение 31 жертвы обстрела Кременского дома для престарелых.

«Почему в Луганске? Чтобы никто из свидетелей событий не попал на кладбище и не рассказал правду», — отмечает Гайдай.

При этом глава Луганской ОВА добавил:

«Как вынудить людей верить в любую чушь? – Отключить украинскую мобильную связь и любое телевидение, кроме российского. Но жители Кременной – и переселенцы, и остающиеся в оккупации – помнят, как 11 марта российские танкисты в упор расстреляли дом для престарелых. 56 человек, доживавших свой возраст в этом заведении, погибли на месте».

Согласно словам Гайдая, россияне просто подогнали танк, поставили его напротив дома и начали стрелять, пока не убили всех. Добраться до места трагедии тогда было невозможно, ведь территория была захвачена оккупантами. А эвакуационный коридор враг не дал ни до расстрела, ни после.

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