Как информирует «НБН», об этом заявил в Телеграм руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Дословно из сообщения Александра Вилкула:

«Завершается ликвидация последствий вчерашних прилетов в Радушное. Было прямое попадание трех ракет «Калибр». Предприятие промышленной инфраструктуры в полной мере уничтожено».

Потери, по словам Вилкула, уточняются.

Также известно, что на протяжении вчерашнего дня государство-оккупант выпустило по городу Николаеву шесть ракет. Предположительно, для обстрела Российская Федерация использовала ракетный комплекс С-300.