Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление главы областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, оккупантам так и не удается продвинуться вперед на этом направлении, хотя бои в Белогоровке продолжаются.

Дословно из заявления Гайдая:

«В Белогоровке продолжаются боевые действия. Рашисты так и не смогли продвинуться вперед. Все благодаря мастерству украинских защитников. Наши военные на поле боя и артиллеристы показывают мастер-класс по уничтожению вражеских складов с боеприпасами. Луганская область держится и по сей час. Причем количество атак со стороны оккупантов уменьшилось. Оккупационные силы России практически бессильны без своей артиллерии».

Ранее Сергей Гайдай рассказал о страшных преступлениях российской армии на территории Украины.