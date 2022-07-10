Как информирует «НБН», в Телеграм Казанский написал кое -что по этому поводу.

Дословно из сообщения журналиста:

«Есть еще интересный нюанс в интервью Бойко. Вчера я уже разбирал его на YouTube. Политик говорит, что перед войной их политсила фактически была недееспособной. Причина — разные группировки, которые входили в эту партию, не могли найти общего языкаю Они не были способны согласовано принимать какие-то решения».

У Путина сдали нервы, и он начал войну

Таким образом, журналист подытожил:

«Полагаю, это и есть одна из тех причин, из-за которой у Путина сдали нервы. Потом он начал войну. Кремль в полной мере провалился на фронте политики. Почему? — Потому что была сделана ставка на воров, импотентов и проходимцев. В итоге медведчуковская шайка все «просрала». У России не оставалось больше ни одного инструмента, при помощи которого можно было бы влиять на Украину»

Напомним, ранее Денис Казанский прокомментировал обстрел Белгорода из российского вооружения «Панцирь».