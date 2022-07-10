Как информирует «НБН», пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил в комментарии «Общественному», что на такую информацию уже отреагировал президент Украины Владимир Александрович Зеленский.

Так, известно, что Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский не получал никаких обращений от члена Конгресса Виктории Спартц насчет того, чтобы решить «проблему» руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Это является непосредственным делом политика США и американского лидера. Нужно дать им разобраться в этом самостоятельно. Там звучат определенные обвинения в адрес Ермака. И если Викторя Спартц имеет какие-то доказательства, тогда пускай она обнародует их. А пока помимо обвинений одной из сотен американских депутатов, мы ничего больше не услышали».

Ранее в МИД Украины отреагировали на обвинения со стороны Виктории Спартц главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в вероятных связях с Россией.