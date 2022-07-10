Как информирует «НБН», подобного рода слова Гиркина не смогли оставить безразличным украинского журналиста и блогера Дениса Казанского.

В своем Телеграм Казанский написал следующее:

«Стрелков подтвердил, что армия Украины нанесла серию точных ударов по военным складам и командным пунктам захчватчиков из России. Сообщает о больших потерях, которые понесли военные преступники. Захватчики начинают захлебываться в собственной крови и от злости и бессилия отыгрываются на мирных жителях, намеренно нанося удары по жилым домам».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительные удары по территории, где располагалась военная база российских войск в Херсоне.