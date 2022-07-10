Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, в итоге оккупантам не получилось достичь желаемого успеха, и они были вынуждены отойти.

Дословно из обнародованного Генштабом ВСУ сообщения относительно вторжения России:

«На Славянском направлении вражеские силы осуществляли огневое поражение позиций украинских войск. Они провели разведку боем штурмовой группой. Это произошло в районе населенного пункта Долина. В итоге захватчики успеха не достигли и вынуждено отошли. Враг обстрелял реактивной артиллерией такие районы, как Адамовка, Краснополье, Новая Дмитровка, Мазановка, Долина, Дубравное, Вернополье…».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Сергей Гайдай рассказал об ужасных преступлениях войск России на Донбассе.