Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, в результате обстрела пятиэтажного дома в городе Часов Яр, предварительно, ракетами из РСЗО «Ураган», уже известно о пятнадцати погибших.

Момент удара захватчиков попал на видео и был обнародован в Сети.

Согласно информации, которую обнародовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на тринадцать часов во время проведения работ по разбору завалов и спасению людей, были обнаружены тела пятнадцати человек. Спасти из обломков дома удалось пять человек. Под завалами также был установлен и поддерживается языковый контакт с тремя лицами. Сейчас активно продолжаются меры по спасению людей.

Напомним, ранее мы уже писали, что в результате ракетного удара РФ по окрестностям Кривого Рога было полностью уничтожено промышленное предприятие.