Как информирует «НБН», некоторые детали об этом рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

В частности, в Телеграм он сообщил, что россияне выводят военную технику из города в сторону линии фронта.

Дословно из заявления советника мэра Мариуполя:

«Огромная колонна российской военной техники с отметкой V вчера, 9 июля, после 13 часов, выехала из Мариуполя. Вместе с ней выехали пять автобусов с военными. Все они направились в сторону Бердянска. Кроме того к колонне примкнула часть военной техник из мест хранения в Мариуполе. Захватчики продолжают выводить технику из Мариуполя в сторону линии фронта».

Напомним, ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины озвучили ситуацию на фронте, а точнее на Славянском направлении.