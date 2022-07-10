Как информирует «НБН», информацию об этом обнародовала пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Согласно данным Воздушных сил, их «птички» прикрывают работу ударной авиации на территории, где сейчас идут тяжелые боевые действия. Речь о Луганской и Донецкой областях.

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба, говорится:

«Именно такой вид имеет передний край обороны на Донбассе. Истребители ВС ВСУ МиГ-29 прикрывают с воздуха боевые действия ударной авиации Воздушных сил, а также подразделений Сухопутных войск».

Кроме того, было опубликовано краткое видео с линии обороны на Востоке Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия выводит военную технику из Мариуполя, направляя ее в сторону Бердянска.