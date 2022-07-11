В эфире «24 канала» Мусиенко заявил, что наступил переломный момент в войне с РФ, поскольку украинские защитники сдерживают наступление путинских войск и одновременно ликвидируют их командные пункты и склады с боеприпасами, информирует «НБН».

По словам эксперта, фактически ВСУ уничтожают и тыловое обеспечение врага. Он добавил, что армия Украины двигается в правильном направлении, поскольку у захватчиков есть проблемы, которые исправить им не удастся, в частности преодолеть вызовы с логистикой.

Мусиенко напомнил, что россияне пытались закрепиться на оккупированных территориях и там разместить свои склады, однако это их не спасло. Вооружение ВСУ, в частности, американские РСЗО HIMARS наносят большой вред оккупантам.

Ранее военные аналитики из США заявили, что российская армия столкнулась с нехваткой определенных видов ракет. Дефицит таких снарядов сказывается на неспособности оккупантов защититься от ракет и атак авиации украинских защитников.