Как информирует «НБН», свой комментарий относительно этого Казанский написал в Телеграм.

Дословно из сообщения Дениса Казанского:

«Бывший украинский журналист Александр Чаленко, который ухел в Россию в 2014 году, призывает убивать школьных учитителей, которые проводят на оккупированных территориях дистанционные занятия для детей по украинской программе».

Реакция Дениса Казанского

«Нынешний российский режим действительно преуспел в одном — ему неплохо удается собирать по всему миру самую конченую мразь, безжалостных нелюдей, выродков и нацистов. Да-да, если вы не знали, как выглядит настоящий нацизм — то он выглядит именно так. Хотя даже Юлиус Штрайхер не призывал истреблять учителей в захваченных странах. Тут российские нацисты перещеголяли даже своих вдохновителей», — отреагировал украинский журналист на призыв своего бывшего коллеги.

Ранее Денис Казанский отреагировал на признание Игоря Гиркина о потерях РФ в Украине.