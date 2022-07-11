Американские аналитики отметили, что россияне на атаки украинских защитников реагируют с помощью неэффективных ЗРК С-300, которые должны выполнять функцию комплексов противовоздушной обороны, но бьют ими и по наземным целям, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ISW.

По словам специалистов, такое поведение путинских военных говорит о том, что ВС РФ испытывают дефицит ракет класса «земля-земля» или деталей для систем наведения ракет класса «воздух-воздух».

Эксперты обратили внимание на то, что в воскресенье, 10 июля, оккупанты ударили по объектам на Херсонщине и Николавщине ракетами с зенитно-ракетных комплексов С-300.

Аналитики объяснили, что использовать зенитные ракеты неэффективно, ведь они обладают небольшой боевой нагрузкой и созданы не для поражения наземных целей, а для ударов по летящим самолетам.

Россияне применяли такие ракеты и как штурмовик, что свидетельствует на сложности армии РФ в защите от пилотируемых воздушных операций ВСУ и ракетных ударов на юге.

Напомним, что разведка Британии рассказала о самой разрушительной кадровой проблемой оккупационных сил Путина в Украине.