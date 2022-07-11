Разведка Соединенного Королевства сообщила об одной из самых разрушительных кадровых проблем, которую оборонное ведомство страны-агрессора пытается решить среди развернутых сил, информирует «НБН» со ссылкой на сайт Минобороны Великобритании.

Британская разведка обратила внимание на видеообращение жен солдат восточного военного округа РФ, которое опубликовало региональное росСМИ. Женщины обратились к местному политику, призывая его вернуть их супругов из Украины домой.

Одна из россиянок сообщила, что военные 5 отдельной гвардейской танковой бригады морально и психологически истощены, поскольку участвуют в боевых действиях без перерыва с начала вторжения 24 февраля.

Напряженная боевая обстановка, отсутствие запланированных перерывов сказывается на оккупационных силах, создавая Минобороны России множество проблем с личным составом армии Путина.

Ранее разведка Соединенного Королевства сообщила, что Кремль ищет ресурсы для поддержки «спецоперации» в Украине. Для этого российское руководство решило внести изменения в законодательство РФ.