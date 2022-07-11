Как информирует «НБН», в комментарии Suspilne Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что ракета Российской Федерации попала в объект гражданской инфраструктуры – жилой шестиэтажный дом в центральной части города.

В результате попадания ракеты здание было частично разрушено. Работники спасательной службы по состоянию на 04 часа 30 минут смогли спасти из-под завалов одну пожилую женщину. Сейчас продолжается разбор завалов.

Первый взрыв, как выяснилось, прогремел в 03 часа 32 минуты. По состоянию на утро, одиннадцатого июля, в городе продолжается воздушная тревога.

Ранее мы уже писали о том, что аналитики из ISW предполагают, что российские захватчики имеют планы аннексировать часть уже захваченной территории в Харьковской области, или весь регион целиком. Таким образом, по мнению специалистов Института изучения войны, Россия нацелилась не только на Донбасс.