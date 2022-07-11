Как информирует «НБН» со ссылкой на пресс-центр НГУ, Национальная гвардия Украины опубликовала новые кадры жестоких боевых действий, которые велись за такие населенные пункты, как Рубежное и Северодонецк, что в Луганской области.

Опубликованное видео было смонтировано с записей, которые на свои смартфоны снимали бойцы Нацгвардии в ходе ожесточенных боевых действий.

Как известно, в Рубежном нашим защитникам удавалось держать оборону с начала марта по средину мая. Касательно Северодонецка, там оборону украинские защитники держали с начала мая и почти по конец июня 2022 года.

На кадрах запечатлено, как оккупанты из России стирали с лица земли гражданские дома. Также на видео можно увидеть массу сожженной военной техники.

Нацгвардия сняла видео с места событий о реальных боях на улицах городов. На кадрах можно также заметить ямы (воронки, — ред.) в несколько метров глубиной, которые происходили от ударов авиабомбами.

Напомним, ранее мы уже сообщали о послании партизан Северодонецка, направленное Кадырову и его боевикам.