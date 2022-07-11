Как информирует «НБН», глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что утром, одиннадцатого июля, количество пострадавших увеличилось до тридцать одного человека. Среди них есть и дети возрастом четырех и шестнадцати лет. Все, кто пострадали, были доставлены в медицинские учреждения. У них диагностированы ранения разной степени тяжести. Три человека, к сожалению, в результате обстрела, погибли.

В частности, среди погибших оказалась женщина, мирная жительница Харькова, которая просто вышла во двор покормить кошек. В Сети было опубликовано видео, где запечатлено, как ее муж не может смириться с невосполнимой утратой, плача на коленях над бездыханным телом супруги.

Кроме того, в Сети были опубликованы фотоснимки последствий обстрела города Харькова российскими войсками.

Фото — ГСЧС

Фото — ГСЧС

Фото — ГСЧС

Фото — ГСЧС

Фото — ГСЧС

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о прямом попадании ракеты, выпущенной российскими войсками, по многоэтажному жилому дому в Харькове.