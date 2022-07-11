Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении ОК «Юг».

Дословно из опубликованного сообщения:

«Применением авиации, парой штурмовиков, украинские военные ударили по скоплению российско-оккупационных войск на территории Херсонской области. Украинские военные поразили командно-наблюдательный пункт Росгвардии, а также командно-наблюдательный пункт артиллерийской бригады России».

Помимо того, насколько известно, ВСУ ликвидировали тридцать восемь россиян. Были уничтожены четыре вражеские гаубицы «Мста-Б», пять единиц автомобилей, переносной ЗРК, а также дав склада с боеприпасами.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский распорядился деоккупировать захваченные россиянами южные территории Украинского государства.