Глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова сообщила, что буряты массово оказываются от участия в «спецоперации» Кремля, пишут рапорты на расторжение контрактов и возвращаются на родину, информирует «НБН» со ссылкой на интервью для украинского телепроекта FREEДОМ.

По ее словам, первые 150 «отказников» вернулись самолетом обратно в Бурятию. Гармажапова напомнила о видеообращении жен бурятских военных, которые просили заменить их мужей на других солдат и вернуть на родину из Украины.

Руководитель фонда уточнила, что через их организацию суммарно прошло около 500 бурятов, которые не захотели продолжать воевать против Украины.

Отметим, что СМИ регулярно сообщают о массовых отказах российских захватчиков участвовать в боевых действиях на украинской территории. На днях Запорожская ОВА сообщила, что в области дезертировали около 30 «освободителей». Оккупанты бросили места военной службы после эффективных ударов ВСУ, для расследования ситуации в регион отправили ФСБ.