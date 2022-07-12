В интервью «НВ» журналист рассказал, что необходимо сделать украинской армии, чтобы окончательно разгромить врага и вернуть захваченные россиянами территории, информирует «НБН».

Бутусов убежден, что ВСУ должны решить проблемы организации артиллерийской разведки, контрбатарейной борьбы, обнаружения и ликвидации артиллерии оккупационных войск, чтобы кардинально изменить ситуацию на фронте.

По его словам, как только эти проблемы будут решены, армия Украины сможет организовать артиллерийское наступление и выбьет российских захватчиков из нашей страны.

Оккупанты имеют преимущество в количестве снарядов и артиллерийских систем, поэтому украинским защитникам нужно накопить артиллерийские боеприпасы, наладить систему поражения россиян, чтобы остановить продвижение ВС РФ и начать освобождение захваченных городов в южных и восточных регионах.

Отметим, что ранее военный эксперт рассказал о проблеме российских войск, которую страна-агрессор уже не сможет решить, и объяснил, как ликвидация военных объектов захватчиков влияет на ход войны.