Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Чорновила в Телеграм, ВСУ разбили нулевой блокпост оккупантов, а также заняли новые позиции на стратегическом направлении.

Дословно из сообщения политика:

«Есть хорошие сообщения из-под Донецка. Но, во-первых, они недостаточно проверены. Во-вторых, не хочу публиковать что-либо об оперативной ситуации к официальным сообщениям. Понятно почему. Но, Генштаб и МО, не затягивайте на целую неделю информацию о занятых позициях на стратегическом направлении и разгром нулевого блокпоста орков. Они ведь и без наших сообщений знают, где их разбили. В любом случае, такие контратаки на разных участках фронта очень дестабилизируют врага и это хорошая стратегия, пока не можем перейти в полноценное наступление».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Денис Казанский прокомментировал удар ВСУ по военным складам оккупантов.