Полковник украинской армии Анатолий Штефан («Штирлиц») в своем Telegram-канале показал, по его словам, феерическое сообщение от пропагандистов страны-агрессора, информирует «НБН».

Рупоры Кремля показали фотографию путинского солдата Рамзана Валайлинова с позывным «Клон», которого ликвидировали Вооруженные силы Украины.

Пропагандисты заявили, что оккупант «погиб как герой» во время «освобождения» Луганщины. Однако российский захватчик не просто пал в неравном бою, он якобы в одиночку пытался осуществить захват «нацистского» РСЗО HIMARS.

О «громких победах» армии Путина регулярно с экранов телевизоров вещает псевдожурналистка Ольга Скабеева. Пропагандистка, рассказывая об «успехах» оккупантов, не стесняется искажать даже информацию российского оборонного ведомства. Ранее она преувеличила данные Минобороны об уничтожении украинских Bayraktar.