Россияне пытаются удержать оккупированные украинские территории. Для этого «освободители» формируют новую воинскую часть уровня бригады на Херсонщине, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ГУР МОУ.

В Главном управлении разведки сообщили, что захватчики хотят укомплектовать офицерские должности за счет офицеров Вооруженных сил РФ, что абсолютно не устраивает «кандидатов». Они отказываются от возможных командировок в Украине и не собираются отправляться вместе с семьями близко к зоне боевых действий.

Чтобы близкие и родственники, которые служат в армии страны-агрессора не были задействованы в «спецоперации», военное руководство России отправляют их в более «безопасное» место для службы – в Сирию.

Также разведка Украины выяснила, что более 26 военных РФ 38 зенитно-ракетной бригады были уволены из-за отказа участвовать в боевых действиях на украинской территории. Все они получили пометку «предатель родины» в военные документы.

Из Украины бегут и солдаты из самых бедных регионов России. В частности, возвращаются на родину буряты, разрывая контракты с армией Путина.