Об этом стало известно из перехваченного разговора командира разведроты армии РФ с другом. В телефонной беседе захватчик пожаловался, чо они едва удерживают позиции в селе Долгеньком в Харьковской области, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал СБУ.

Оккупант рассказал товарищу, что украинские военные поднимают дроны, чтобы посмотреть, куда нужно нанести удары, после чего начинают минометные обстрелы. За день ВСУ лишили врага семи единиц техники.

Россиянин остался под впечатлением от мастерства украинских минометчиков и артиллеристов, которые точно попадают в цель. По его словам, у ВСУ нет 500 мин на складах или кучи людей, на задание выезжают 2-3 человека, которые отстреливаются и уезжают.

В Службе безопасности подчеркнули, что разговор был перехвачен до ударов армии Украины по оккупантам в Херсоне, Чернобаевке и Новой Каховке из РСЗО HIMARS. Сейчас при использовании американского вооружения ВСУ у россиян загорится во всех смыслах еще больше.

Напомним, журналист Юрий Бутусов рассказал, какие проблемы нужно решить украинским защитникам, чтобы освободить оккупированные территории и окончательно разгромить войска РФ.