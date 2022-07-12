Как информирует «НБН», об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров. Согласно его словам, ЧП произошло в поселке Мирное.

Дословно из сообщения Ивана Федорова:

«Местные жители сообщают, что горит база воинской части МЧС. Произошло это в поселке Мирное, что в Мелитопольском районе. Эту базу ранее захватили российские войска. Туда захватчики стянули свою военную технику после того, как ВСУ неделю тому назад сильно ударили по их базе у аэродрома Мелитополя».

Согласно сообщению средств массовой информации, местные жители вблизи Мирного услышали порядка двадцати пяти взрывов, а со стороны базы российских военных виден густой черный дым.

Поблизу Мелітополя пожежа – горить база окупантів. Відео "РІА Мелітополь" pic.twitter.com/5JQoKrHBAT — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 12, 2022

Напомним, ранее украинский политик Вячеслав Чорновил рассказал об успехе ВСУ на Донецком направлении.