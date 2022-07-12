Журналисты издания «Новая газета. Европа» провели расследование, в ходе которого выяснили, что на военные цели за полгода страна-оккупант потратила на триллион больше, чем в прошлом году – более 3,6 триллиона рублей. За 2022-й РФ может потратить на войну более 8,2 триллиона рублей, информирует «НБН».

В материале сказано, что государство-агрессор выложило из госбюджета на закупку вооружения и спецтехники больше триллиона рублей, практически на 440 миллиардов больше, чем в первом полугодии 2021-го. На восстановление количества ракет, бронированной техники и авиации до уровня, который был до 24 февраля, россиянам понадобится от 3 до 10 лет.

В копеечку обходится РФ и ремонт техники: за 6 месяцев оккупанты на это потратили в полтора раза больше, чем в прошлом году – 260 миллиардов рублей.

Взлетели расходы и на зарплаты и выплаты военным Путина практически на 62 миллиарда, достигнув суммы в размере 440 миллиардов рублей за 6 месяцев. 113 миллиардов рублей были потрачены на компенсации родственникам погибших и раненных захватчиков, которые воевали в Украине.

Впечатляющие суммы тратит на противостояние российской вооруженной агрессии и Украина. Министр финансов Сергей Марченко рассказал сколько денег уходит каждый месяц на войну с РФ и достаточно ли финансовой поддержки от иностранных партнеров, чтобы покрыть все расходы.