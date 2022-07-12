Как информирует «НБН», все дело в том, что именно на этой горе люди могут связаться по телефону с родственниками, так как это единственное место, где ловить сеть мобильного оператора.

Согласно данным, которые обнародовало издание KHARKIV Today, во время удара российскими оккупантами кассетными снарядами, на горе Кременец находились жители Изюма, которые звонили своим родственникам.

В настоящее время пока точно неизвестно, сколько человек погибли от ударов захватчиков.

Средства массовой информации пишут, что трагический инцидент произошел еще в пятницу, восьмого июля, в 14 часов по местному времени. Согласно данным, которые обнародовало издание, военные преступники России решили обстрелять гору с местными жителями Изюма для того, чтобы ограничить общение людей со своими родственниками на свободной части Украинского государства.

В свою очередь в социальных сетях обнародовали информацию о гибели порядка десяти человек на горе Кременец из-за обстрела россиянами.

Пропагандисты России не остались в стороне, обвинив в произошедшем Украину. Но согласно словам свидетелей происходящего, снаряды прилетали из глубокого тыла оккупационных сил в Изюмском районе.

В свою очередь руководитель Изюмского городского совета Максим Стрельник заявил:

«Удар захватчики нанесли кассетным снарядом, когда люди собрались для звонков на территорию Украины. Украинские силы просто с технической стороны не могли обстрелять Изюм кассетными снарядами».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Российская Федерация нанесла удар по городу Харькову из систем РСЗО.