Как информирует «НБН» со ссылкой на ГСЧС Украины, под завалами разрушенного оккупантами дома в городе Часов Яр было обнаружено еще одно бездыханное тело.

Следовательно, количество жертв ракетного удара захватчиков по жилому дому в Часов Яр увеличилось до сорока восьми человек.

Дословно из обнародованного сообщения:

«В 19 часов сегодня, 13 июля, в 5-этажном жилом доме продолжались работы по разбору завалов. Раньше там жили люди. Спасателями было обнаружено еще одно бездыханное тело. В общей сложности, были найдены тела сорока восьми погибших. Из них одной жертвой преступных действий РФ стал ребенок. Девять человек были спасены из-под завалов. Работа в настоящее время продолжается».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что войска РФ нанесли ракетный удар по жилому дому в Часов Яр.