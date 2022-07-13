В эфире «Радио НВ» чиновник заявил, что захватчики находятся в напряжении из-за вооружения украинских защитников, которое предоставили западные союзники нашей страны, информирует «НБН».

Оккупанты всерьез начали опасаться удара по Крымскому мосту, поэтому усилили оборону сооружения. По словам секретаря СНБО, практически ежедневно там проходят военные учения, кроме того россияне установили там безумное количество систем противовоздушной обороны.

Данилов отметил, что в начале вторжения российские военные думали, что в Украине нет армии, нет воли и не будет попыток защищаться. Однако сейчас «освободители» стали относиться к ВСУ и их оружию серьезно, поэтому тщательно охраняют Керченский мост.

Сооружение, которое соединяет Российскую Федерацию с аннексированным Крымским полуостровом, представляет особую ценность для страны-агрессора. Через мост РФ перебрасывает войска и технику в Крым, а после в южные регионы Украины.

Ранее генерал США заявил, что украинские военные должны ударить по Крымскому мосту. По его мнению, эта конструкция – законная цель для ВСУ, которую нужно сделать непригодной для эксплуатации. Он рассказал, каким оружием можно ликвидировать сооружение.