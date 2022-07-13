Как информирует «НБН», об этом он рассказал, а также обнародовал видео в своем Телеграм.

Дословно из сообщения Дениса Казанского:

«На временно оккупированных территориях Луганской области массово хоронят отправленный на верную смерть Россией мобилизиванных местных жителей. Зачастую родные не могут даже опознать погибших. Местные телеканалы опубликовали сюжет о захоронении сразу 58 неизвестных боевиков из ОРЛО. Подохнуть ни за хрен собачий и сгинуть в безымянной могиле — вот и все, что может предложить сегодня Россия. Не судьба, а мечта!».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Казанский сообщил о реакции местных жителей Бахмута, по которым российские кафиры сбрасывали кассетные бомбы. Люди, комментируя происходящее, выражались грубой ненормативной лексикой в адрес войск Путина, хотя последний утверждал, что местное население этого города очень ждет «российских освободителей».