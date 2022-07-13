Оккупанты опасаются наступления ВСУ на юге: готовятся к уличным боям в Херсоне и контрнаступлению на Запорожском направлении. Украинские защитники играют на опережение и уничтожают базы россиян на Херсонщине и в Мелитополе. Тем самым Вооруженные силы Украины ломают планы захватчиков по удержанию южных регионов.

В этом контексте я считаю неслучайным обнародование Генштабом ВСУ видео применения американских РСЗО HIMARS именно на Запорожском направлении.

Сначала было много вопросов по поводу уместности обнародования этих кадров. А затем появилась информация о нанесении точечных ударов по базе врага в районе Мелитополя, которые сделали невозможным реализацию оккупационной армией задач по локальному наступлению на Запорожье.

Также отмечу, что за последнюю неделю на территории оккупированных районов юга и востока Украины уничтожено около десятка военных объектов противника. Речь идет о базах накопления живой силы, материально-технических средств и, главное, боекомплектов вражеской армии.

Точные удары со стороны ВСУ наносились как в Донецкой и Луганской областях, так и прежде всего на Херсонском и Запорожском направлениях. Подобная тактика срывает планы оккупантов по созданию так называемых локальных «котлов» и продвижению вглубь украинской территории. А также создает колоссальные проблемы для логистики обеспечения оккупационных сил.

Замечу, что появление информации о переброске с территории Беларуси 100 вагонов с боекомплектом – также не случайно именно сейчас.

Это означает, что тыловое обеспечение оккупационной армии в Украине под большим вопросом. И все те разговоры о том, что Россия вроде бы имеет неограниченное количество средств поражения и боекомплектов, по меньшей мере, не выдерживают критики.

Напомню, в Херсонской области ВСУ уже вышли на позиции, с которых могут осуществлять огневой контроль мостов через Днепр. Также наметился прогресс на новокаховском направлении.

Также ранее мы писали о том, что ВСУ нанесли сильный удар по российским военным в Херсонской области: уничтожены 2 склада с боеприпасами, живая сила и РСЗО «Ураган»