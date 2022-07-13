В интервью «Радио Свобода» Данилов заявил, что все украинские территории будут деоккупированы, однако весь вопрос заключается в сроках и очередности, информирует «НБН».

Секретарь СНБО отметил, что глава государства поставил задачу об освобождении всех захваченных россиянами регионов, а не только юга нашей страны. По его словам, нет возможности выполнить распоряжение Зеленского в один момент.

Комментируя вопрос деоккупации южных регионов, чиновник рассказал, что все будет зависеть от командования ВСУ, которое разрабатывает планы по освобождению территорий и держат это в тайне, поэтому гражданские не должны высказываться относительно этой операции.

Отметим, что Зеленский отдал приказ ВСУ освободить юг Украины. Глава оборонного ведомства Алексей Резников рассказал подробности о подготовке к масштабной операции.