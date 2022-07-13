ВСУ постепенно переходят в контрнаступление на юге Украины, в то время как оккупационные силы за 4 месяца войны не смогли подойти к Николаеву. По словам военного, неудача россиян заключается в осведомленности украинских бойцов и мощном движении сопротивления местного населения, к чему не были готовы захватчики, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Войска Путина шли большим количеством, поэтому сложно четко определить просчеты «освободителей», однако стало понятно, что оккупанты надеялись на то, что у ВСУ не хватит сил на Николаевщине, чтобы сдержать их продвижение.

Россияне не понимали, что украинские защитники проинформированы об их перемещении и хорошо знают местность региона, которая сыграла роль в защите областного центра.

Между Николаевом и Херсоном, по словам генерала, расположена оросительная система, которую нельзя просто переехать. В этом месте есть три моста, два из которых ВСУ взорвали, оставив один для прохода. Украинские военные дождались скопления техники захватчиков, которую эффективно ликвидировали.

Также «освободители» уповали на то, что украинцы в этих регионах имеют пророссийские взгляды и встретят их с флагами РФ. Однако в реальности местное население стало оказывать жесткий отпор россиянам, начав мощное партизанское движение.

Отметим, что Минобороны Британии опубликовало новый отчет своей разведки о российско-украинской войне, указав на следующие цели оккупантов на Донбассе.