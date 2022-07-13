Как информирует «НБН», Сергей Гайдай в Телеграм сообщил об успешной работе ВСУ благодаря новому дальнобойному вооружению.

Согласно его словам, в регионе почти каждый день украинские защитники обезвреживают вражеские диверсионно-разведывательные группы. Касательно Луганска, Гайдай подчеркнул, что там стало меньше складов с боеприпасами РФ. На фоне этого усиливаются диверсионные разведывательные меры.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Армия РФ вовсе не прекратила обстрелы. Но, по всей видимости, хранит существующие запасы снарядов, ведь их снабжение было прервано благодаря успешной работе нашего нового оружия дальнего радиуса действия. Не так давно сдетонировали военные склады в Кидиевке, а также Луганске. А сегодняшней ночью неспокойно было в промзоне Луганска. В очередной раз мы видим, как ДРГ кафиров идут вперед, пытаются найти слабые места в нашей обороне».

Согласно словам Гайдая, российские оккупанты оказывают давление не только со стороны Попасной и Лисичанска, но и с направления Изюма.