В мае и июне были опрошены 4900 украинцев, которые спасаются от вооруженной агрессии РФ в Молдове, Чехии, Венгрии, Румынии, Польше и Словакии, информирует «НБН» со ссылкой на unhcr.org.

Соцопрос показал, что около двух третей респондентов пока не планируют возвращаться в Украину. Большая часть переселенцев хотят приехать на родину, когда будет такая возможность, главным стимулом для них является снижение интенсивности боевых действий. 65% беженцев пока намерены остаться в той стране, куда они выехали, 9% хотят уехать в другое государство.

16% респондентов будут возвращаться домой в ближайшие два месяца, однако на время, чтобы решить дела или увидеть родных. 40% опрошенных из тех, кто планируют ехать на родину, собираются сделать это в течение следующего месяца.

Напомним, что ранее социологи группы «Рейтинг» выяснили, сколько украинских беженцев вернутся домой после войны.