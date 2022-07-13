Как информирует «НБН», об этом сообщило Оперативное командование «Пивдень».

В сообщении говорится, что вражеские силы, в результате удара ВСУ, понесли следующие потери:

— тридцать солдат;

— 1 гаубица;

— 1 РСЗО «Ураган»;

— 4 единицы техники;

— 2 полевых склада боеприпасов.

Отмечается, что удар по скоплению врага в районе Новопетровки, что в Херсонской области, был нанесен штурмовиками ВС ВСУ.

Также известно, что вражеские истребители пытались помешать авиации Украины выполнить поставленную задачу, выпустив по нашим защитникам две ракеты «воздух-воздух». Но их попытка не увенчалась успехом.

В итоге вражеские ракеты разрушили здание рядом со строительным магазином в Баштанке. Последствиями этого стала гибель гражданской женщины, а также пожар в поле за городом.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что по итогам переговоров с главой Минобороны Германии, руководитель оборонного ведомства Украины Алексей Резников сообщил, что ожидает хорошие новости для нашей страны в плане поставок вооружения.