Как информирует «НБН», об этом сообщило Оперативное командование «Пивдень».
В сообщении говорится, что вражеские силы, в результате удара ВСУ, понесли следующие потери:
— тридцать солдат;
— 1 гаубица;
— 1 РСЗО «Ураган»;
— 4 единицы техники;
— 2 полевых склада боеприпасов.
Отмечается, что удар по скоплению врага в районе Новопетровки, что в Херсонской области, был нанесен штурмовиками ВС ВСУ.
Также известно, что вражеские истребители пытались помешать авиации Украины выполнить поставленную задачу, выпустив по нашим защитникам две ракеты «воздух-воздух». Но их попытка не увенчалась успехом.
В итоге вражеские ракеты разрушили здание рядом со строительным магазином в Баштанке. Последствиями этого стала гибель гражданской женщины, а также пожар в поле за городом.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что по итогам переговоров с главой Минобороны Германии, руководитель оборонного ведомства Украины Алексей Резников сообщил, что ожидает хорошие новости для нашей страны в плане поставок вооружения.
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