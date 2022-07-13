Оборонное ведомство Великобритании опубликовало новую сводку своей разведки о войне в Украине, в которой раскрыты следующие цели россиян на Донбассе, информирует «НБН» со ссылкой на сайт Минобороны.

Британская разведка сообщает, что путинские войска будут пытаться взять несколько небольших городов в Донецкой области, включая Северск и Долину на подступах к Славянску и Краматорску, захват которых остается главной задачей оккупантов на этом этапе операции.

Разведка Соединенного Королевства ранее заявляла, что украинские защитники должны удержать оборону Славянска, поскольку битва за этот город станет ключевой и существенно отразится на борьбе за Донбасс.

Как сообщалось, Минобороны Британии рассказало о самой разрушительной кадровой проблеме оккупационных сил России, которую пытается решить оборонное ведомство государства-агрессора.