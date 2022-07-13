Супруга главы государства написала послание для украинцев, которые стали заложниками российских оккупантов, информирует «НБН» со ссылкой на Instagram-аккаунт жены президента.

Зеленская решила поучаствовать в проекте «Письма любви», который собирает тысячи посланий для людей на захваченных россиянами территориях. Первая леди Украины хочет, чтобы они помнили о том, что о них не забывают.

Жена президента верит, что ее с украинцами может разделить линия фронта, однако невозможно разорвать между ними связь. По словам Зеленской, своим посланием она хочет поддержать соотечественников и дать им понять, что их сложные обстоятельства временны, за них борются и о них не забывают.

Свое послание может написать каждый желающий на сайте проекта. Организаторы обещают доставить письмо на захваченные РФ регионы любым способом.

Первые послания украинцам, которые стали заложниками россиян, доставили в крошечных баночках на венках на Ивана Купала по Днепру в 8 километрах от захваченных Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Зеленская высказалась о русскоговорящих украинцах.