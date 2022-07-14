На своем YouTube-канале психолог сделала видеоразбор детских травм «современной Евы Браун», которые привели к тому, что она связала свою жизнь с деспотичным президентом России, информирует «НБН».

В одном из давних интервью гимнастка честно рассказывала о своей семье. Кабаева признавалась, что мама ругала и наказывала ее за недостаточную успешность – низкие оценки в школе и оплошности в спорте. По словам Шершневой, девушка в такой атмосфере воспринимает насилие нормой, как проявление заботы и внимания.

Кроме того, такие отношения с мамой заложили в спортсменке фон для формирования мазохистического типа личности. Психолог объяснила, что такие люди имеют расположенность к сверхконтролю и самоуничтожению, им важно быть «правильными» и «хорошими» во всех сферах жизни. Осечки предусматривают самонаказание.

Микротравмы, полученные от матери, сформировали у любовницы главы РФ понимание, что она нужна родителям только успешной, даже если достичь высот нужно через боль и страдания. Подсознательно Кабаева панически боится разочаровать и потерпеть неудачи.

Психолог напомнила, что спортсменка 21 год назад познакомилась с Путиным. На тот момент спортсменке было всего 18 лет, однако юная девушка поняла, что для нее может значить внимание президента. Вскоре она получила кресло в Госдуме и получила возможность влиять на политические решения.

Когда глава РФ разорвал свой брачный союз, его «Ева Браун» так и не стала первой леди. Шершнева отметила, что это напоминает отношения девушки с отцом, который стоил отношения с дочерью на дистанции, избегая близкой связи.

После рождения детей от кремлевского диктатора кабаева исчезла с радаров. Эксперт отметила, что нарциссической личности социальная изоляция дается непросто, ведь ее целью всегда был успех – любовь и признание общества.

Сейчас СМИ вновь заговорили о «современной Ева Браун» в связи с санкциями, которые ввели против нее европейские страны. Психолог отметила, что сейчас у любовницы Путина есть два варианта развития событий. Либо победит ее мазохистическая часть, она пойдет «в последний путь» с «Гитлером 21 века», если нарциссическая – сойдет с пьедестала и начнет новый этап в жизни.

Ранее СМИ рассказали о привычках диктатора, которые выработались у него из-за мании преследования и страха за свою жизнь.