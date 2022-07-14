Аудиоперехват беседы россиянина с женой опубликован в Telegram-канале ГУР МОУ. «Освободитель» сообщил супруге, что командиры путинских войск докладывают своему руководству о том, что их подчиненные были в отпуске, однако на самом деле солдаты не оставляли свои позиции, информирует «НБН».

«Ну мы просто быдло», — жалуется российский захватчик.

Оккупант объяснил, что по документам месяц назад он и его сослуживцы «отдыхали и кайфовали», хотя в реальности никаких «каникул» у военнослужащих не было, все это время они оставались на своих позициях. При этом их командир спокойно отправляется на лечение от придуманных ранений.

Ранее украинская разведка перехватила беседу командира разведроты оккупантов с другом. Российский военный впечатлен мастерством украинских защитников. Он рассказал о ювелирной работе минометчиков и артиллеристов ВСУ.