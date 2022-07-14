Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что власти РФ распорядились сформировать в регионах «добровольческие батальоны». Таким образом Кремль решил избежать непопулярной среди граждан мобилизации, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ISW.

По данным аналитического центра США, в каждом регионе должен быть сформирован минимум один «добробат». Это означает, что 85 «субъектов федерации», включая аннексированный Крым, должны завербовать и денежно мотивировать добровольцев при этом не ссылаться на буквальный призыв в ВС РФ.

Мужчинам будут предлагать контракт на 6 месяцев с зарплатой в размере от 3750 до 6000 долларов США. Если каждый регион до конца августа организует хотя бы одну воинскую часть из 400 солдат, Кремль получит 34 000 новоприбывших военных, которых отправят на одномесячное обучение после чего отправят в Украину.

Пополнить путинские войска оккупанты пытаются и за счет украинцев на оккупированных территориях. Россияне идут на хитрость, чтобы отправить местных мужчин на войну. В Донецкой области захватчики предлагают населению «вакантные должности в МЧС ДНР». Также проводят «ротацию» и на Луганщине, где трудоустройство заканчивается принудительной «мобилизацией».