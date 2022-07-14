Украинский военный утверждает, что проведение скрытой «мобилизации» на аннексированном Крымском полуострове свидетельствует о серьезных проблемах у Российской Федерации, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Марченко, у государства-агрессора исчерпываются штатные подразделения в войне против Украины, поэтому россияне начали «призыв» в захваченном Крыму.

«Расхваленные профессионалы заканчиваются», — объяснил генерал ВСУ набор гражданских в ряды путинских войск.

Военный призвал жителей Крыма, которые вынуждены воевать на стороне российских захватчиков не выполнять преступные приказы, повернуть оружие в сторону России и переходить на сторону родной страны.

По его словам, в противном случае ВСУ будут вынуждены воевать с крымчанами. Он напомнил о «мобилизованных» из «республик» Донбасса, которых украинские защитники легко ликвидировали под Херсоном и Николаевом, поскольку они были не подготовлены к боевым действиям.

Отметим, что Кремль использует все возможности, чтобы увеличить численность своих войск для войны против Украины. Власти РФ опасаются проводить частичную или полную мобилизацию, поэтому придумали альтернативный способ пополнения оккупационных сил для «спецоперации».