Как информирует «НБН», в Телеграм Зеленский дал весьма жесткую и справедливую оценку действиям Путина.

Дословно из сообщения президента Украины:

«Ни одна страна во всем нашем мире не представляет такой террористической угрозы, как РФ. Никто на всей планете не позволяет себе каждый день крылатыми ракетами и РСЗО уничтожать мирные города, а также отбирать жизнь у мирных граждан».

Зеленский добавил, что в результате всего одного ракетного удара по нашему городу Виннице были убиты 23 человека. Трое детей . Их возраст был десяти лет. И это, по его словам, к сожалению, еще не все. Спасатели продолжают разбирать завалы. Десятки человек числятся как без вести пропавшие. Среди тех, кого госпитализировали, есть тяжело раненные люди.

В своем комментарии к произошедшей трагедии Зеленский отметил:

«Что интересно, как раз в то время, когда в Гааге проходили слушания по военным преступлениям россиян, Москва оборвала жизнь очередных мирных граждан Украины. Нет во всем мире таких террористов, которые позволяли бы себе такую ​​дерзость – вновь убивать, когда международное сообщество обсуждает предыдущие преступления. Режим Кремля показал этим свое отношение и к международному праву, и к Европе, и ко всему цивилизованному миру».

Напоследок президент подчеркнул:

«После всего, что сделала до сегодняшнего дня Россия, никто не должен иметь ни малейших сомнений, что скорей нужно создать Специальный трибунал относительно российской агрессии против Украины».

Напомним, в Евросоюзе отреагировали на смертельный удар РФ по центру города Винница.