Как информирует «НБН» со ссылкой на Минобороны, Залужный во время встречи с американским послом Бриджит Бринк заявил, что ВСУ вытеснили врага из-под Киева, а также организовали надежную оборону Киева. Поэтому главной опасностью по состоянию на сегодняшний день для города являются ракетные удары.

Дословно из заявления Залужного:

«Бои под Киевом велись в феврале, а также марте. Но защитники страны смогли организовать надежную оборону города, вытеснив захватчиков. В настоящее время мы продолжаем укреплять оборону, уже были созданы соответствующие группировки войск. Как следствие резкий перенос боевых действий под Киев попросту невозможен».

Также Залужный подчеркнул, что основную опасность для украинского народа в настоящий момент представляют удары ракетами. В это же время ВСУ удается сбивать не мало вражеских ракет.

Напомним, ранее мы уже писали о последствиях ракетного удара РФ по центру Винницы.