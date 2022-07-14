Как информирует «НБН» со ссылкой «Диалог», об этом более подробно рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк на YouTube-канале.

Согласно его словам, Украинское государство ожидает поставок от НАТОвских союзников такой авиации, как истребители М-15 и М-16. Кроме того, Киев, по его словам, ждет поставок ударных вертолетов «Апачи». При этом журналист призвал не удивляться тому, что иные СМИ и эксперты ничего не говорят о таких возможных поставках. Он утверждает, что все те, кто разбирается в вопросах снабжения Украины западным вооружением, знают о том, что Украина получит «все».

При этом Циммбалюк напомнил, что наша страна уже получила от Швеции самые современные в мире гаубицы Archer 152-мм калибра. Стоит отметить, что во всем мире эти гаубицы являются самыми современными по скорости, так как за одну минуту это орудие может выпускать восемь снарядов.

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